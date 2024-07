Daniele Capezzone: "Galletti allo spiedo e la lunare intervista di Elly Schlein", il disastro della sinistra

10 luglio 2024 a

Daniele Capezzone nel suo Occhio al Caffè, la rassegna scorrettissima di Libero, presenta i principali fatti che trovano spazio in questa mattinata di mercoledì 10 luglio. Due gli argomenti che animano il dibattito. Il primo è quello che riguarda l'eliminazione della Francia da Euro 2024. Dopo i comizi e la campagna elettorale dei giocatori, ecco che i galletti finiscono allo spiedo, come sottolinea lo stesso Capezzone. Ma occhio anche all'intervista lunare di Elly Schlein sul Corriere che tenta di aggirare le critiche con due supercazzole: con la prima nega ogni forma di antisemitismo a sinistra (smentita dai fatti, basta farsi un giro tra i cortei pro-pal), la seconda invece viene usata per tenere a bada gli alleati negando frizioni e divergenze programmatiche. Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone, godetevi questa clip.