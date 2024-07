Meloni e la telefonata con Ursula Von der Leyen: "Attenta, non esagerare"

18 luglio 2024 a

"Oggi è il giorno di Ursula". La Von der Leyen parla all'Europarlamento e dopo pranzo si saprà se verrà confermata presidente della Commissione Ue. Daniele Capezzone, nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa scorrettissima di Libero di oggi, chiarisce subito il punto politico: "L'attenzione non è sul voto di ECR, che sarà vario, ma sui 24 eurodeputati di Fratelli d'Italia".

Oggi i retroscena sembrano propendere più per il sì che per il no, ma Giorgia Meloni al telefono ha avvisato la Von der Leyen: "Non esagerare con le aperture a sinistra". "Molto dipenderà anche dal discorso di Ursula in aula. Se i toni fossero troppo eco-gretini, o se ci fossero ovazioni a sinistra questo metterebbe in difficoltà la delegazione di FdI. Secondo alcuni, ci sarebbe stata anche una telefonata tra Meloni e Salvini per rassicurare" sulla tenuta della maggioranza italiana".

Prima tegola sulla Commissione Ue uscente: "Gli organi di giustizia europee hanno sanzionato negativamente il comportamento poco trasparente sui contratti sui vaccini anti-Covid. Come vogliamo chiamarla? Ursula siringata? Inoculata?".

Capitolo italiano. Pier Silvio Berlusconi ha presentato i palinsesti Mediaset per la prossima stagione: "Access prime time gestito da Paolo Del Debbio, una eccellente notizia rispetto a quanto accaduto la scorsa stagione". Attenzione però sulle dichiarazioni politiche del figlio del Cav, sull'aeroporto di Malpensa intitolato al padre con botterelle a Salvini e botte a Beppe Sala. "Poi la parte su se stesso: 'Non mi sono fatto sondare, entrare in politica sarebbe un suicidio'. E invoca una nuova Forza Italia, non esattamente un complimento per Antonio Tajani. Staremo a vedere".