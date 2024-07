Von der Leyen, Salvini picchia duro: "Ennesimo inciucio, schiaffo a milioni di cittadini"

18 luglio 2024 a

a

a

Matteo Salvini picchia duro in seguito alla rielezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. La tedesca è stata riconfermata con 401 voti favorevoli e rimarrà così alla guida dell'istituzione comunitaria per un'altra legislatura. "Con la complicità dell’ennesimo inciucio, eletta Ursula von der Leyen a capo della Commissione europea - ha scritto il vicepremier su X -. Un altro schiaffo a colpi di nuove tasse green, sbarchi e guerra, contro il voto di milioni di cittadini che chiedevano un cambiamento netto a Bruxelles".

Il segretario del Carroccio ha poi promesso che il suo partito e il nuovo gruppo europeo di cui fa parte faranno una stregua opposizione alla stessa von der Leyen. "La Lega ha votato NO e, insieme ai Patrioti (terzo gruppo all’Europarlamento) non starà a guardare, difendendo a tutti i costi la sicurezza, il lavoro e l’orgoglio degli italiani", ha concluso Salvini.

Con la complicità dell’ennesimo inciucio, eletta Ursula Von der Leyen a capo della Commissione europea.

Un altro schiaffo a colpi di nuove tasse green, sbarchi e guerra, contro il voto di milioni di cittadini che chiedevano un cambiamento netto a Bruxelles.

La Lega ha votato NO… pic.twitter.com/PEQyRmWmCZ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 18, 2024

Dello stesso avviso anche il suo numero due Andrea Crippa. Il vicesegretario della Lega, intercettato dai cronisti in Transatlantico alla Camera, ha fatto i complimenti al presidente del Consiglio per non aver ceduto ai ricatti della sinistra europea. "Immagino che la Meloni sia stata cercata, contattata in questi ultimi giorni, per appoggi a Ursula von der Leyen e a questa Commissione nascente e - ha sottolineato Crippa - Giorgia Meloni non ha ceduto. Quindi la mia ammirazione e i miei complimenti verso due persone, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che nonostante le pressioni e i ricatti non hanno ceduto e hanno mantenuto la schiena dritta".