Flop informatico, caos nei cieli e volano bufale su Salvini: una balla senza scuse 

20 luglio 2024 a

Viviamo in un’era accelerata: in principio le notizie passavano sul telegrafo, poi arrivarono le telescriventi, con i satelliti fecero un balzo nello spazio, oggi corrono sull’autostrada di Internet, dai fili sospesi in aria alle onde radio nell’etere per poi immergersi nei cavi sottomarini del web. Una sola cosa non è mai cambiata in questi decenni di grande sviluppo tecnologico: la verifica della notizia precede la pubblicazione. Ieri c’è stato un cortocircuito interessante tra mondo digitale e giornalismo, pregiudizio politico e fatti impaginati. (...)