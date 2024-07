Il sondaggio Mentana, Meloni al 30%. Schlein perde, scossone a destra

22 luglio 2024 a

La partita europea sembra aver fatto benissimo a Giorgia Meloni. Al contrario, l'ammucchiata annunciata con entusiasmo a sinistra ha penalizzato soprattutto Elly Schlein. Tu chiamali se vuoi paradossi della politica, o scherzi della "narrazione" che vorrebbe la premier in difficoltà e la leader dell'opposizione in volo. Il sondaggio di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana smentisce in pochi secondi una settimana di analisi, commenti, retroscena e più banalmente "sensazioni" e percezioni nei corridoi di palazzo.

Eccoli, i dati nudi e crudi sui partiti. Se si votasse oggi, Fratelli d'Italia prenderebbe il 30%, con uno 0,4 guadagnato rispetto all'ultima rilevazione di una settimana fa. Segno che le polemiche sul suo isolamento a Bruxelles e Strasburgo e le trattative finite male con Ursula Von der Leyen non hanno fatto registrare un calo nei consensi. Al contrario, il no sofferto ma coerente alla maggioranza di centrosinistra in Europa pare aver convinto gli elettori. Alle spalle di FdI, il Pd resta il primo partito, ma in leggero calo dello 0,2 e ora al 22,8 per cento.

Da giorni la segretaria dem Schlein sta puntando tutto sulla coalizione modello Prodi, da Renzi a Fratoianni, con Repubblica che le sta tirando la volata. Bene, l'unico partito a guadagnarci sensibilmente è il Movimento 5 Stelle, che sale dello 0,3% e torna sopra l'11%, per l'esattezza all'11,1.

Scossone anche nel centrodestra, che sta litigando da ore sul posizionamento in Europa. Sembra spuntarla Matteo Salvini, con la Lega che rosicchia 0,1 punti e sale all'8,5%, scavalcando Forza Italia che cede 0,4 punti scendendo all'8,3 per cento. Chiude il quadro dei partiti che contano l'Alleanza Verdi e Sinistra, al 6,9% (+0,1).