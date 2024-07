Biden, Obama, i Clinton: breve storia delle bugie rosse sugli Stati Uniti

23 luglio 2024 a

Si potrebbe andare ancora più indietro nel tempo, ma, fissando arbitrariamente una data simbolica di partenza, potremmo dire che molto inizia giovedì 6 novembre 1980, con la prima pagina dell’Unità, organo del Pci, che annuncia con tono funereo l’elezione di Ronald Reagan a presidente degli Stati Uniti. Titolo: «Inquietudine nel mondo per la vittoria di Reagan». Occhiello: «Un’America delusa e in crisi esprime un voto essenzialmente negativo». Sommario: «Si fa pressante la necessità di nuove iniziative di pace». Ah sì? E chi con chi intendevano farle i comunisti italiani queste brillanti iniziative di pace? Elementare, Watson: abbracciati a Breznev, e finanziati da Mosca.