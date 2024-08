Renzi: "Il centrosinistra va avanti a forza di veti", campo largo già esploso?

08 agosto 2024 a

a

a

"Io credo che la partita sia molto semplice: se la sinistra vuole mettere veti perde, se il centrosinistra vuole prendere i voti vince": Matteo Renzi lo ha detto a proposito dei veti di Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni a un suo possibile ingresso nel cosiddetto campo largo. "L’ultima volta che Fratoianni, Bonelli e Conte hanno espresso questo giudizio rispettabile era in Basilicata, e con la loro valutazione la sinistra ha perso e ha vinto Vito Bardi", ha fatto notare il leader di Italia Viva, che invece di recente ha aperto alla possibilità di un'alleanza col Pd.

"Oggi - ha proseguito Renzi, parlando a margine di un evento a largo Argentina, a Roma, per la raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata - il centrosinistra è già matematicamente maggioranza ma non lo è politicamente, e perché? Perché va avanti a forza di veti, questo è l’elemento chiave". E ancora: "Noi siamo molto tranquilli, siamo in campo sul referendum sull’autonomia e stiamo portando avanti le nostre battaglie in Parlamento. Siamo chiaramente molto diversi da Fratoianni, Bonelli e Conte su tante questioni e non diventeremo mai simili, buon per noi e buon per loro. Però se vuoi costruire un’alternativa sui contenuti la costruisci, se non lo vuoi fare ognuno si assume la propria responsabilità. Noi andremo avanti per la nostra strada".

"Insieme battiamo Meloni". pd, clamoroso Bonaccini: ecco chi vuole imbarcare

La novità, ha sottolineato il senatore, "è che il Pd ha detto ’confronto programmatico tra tutti senza veti'. Noi ci siamo, quando inizierà il confronto programmatico porteremo le nostre idee; se qualcuno dirà che valgono i veti quel qualcuno farà il più grande regalo a Giorgia Meloni che potessero immaginare, ma da parte nostra nel caso saremo assolutamente impegnati sulle nostre idee, con i nostri progetti, tra la nostra gente".