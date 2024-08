Il reddito reale in crescita: Italia la migliore nel G7

13 agosto 2024 a

Shhh, fermi tutti. Non ditelo a Elly Schlein e Maurizio Landini. Con il caldo che fa, le conseguenze potrebbero essere devastanti. Poveri, sono mesi che sbraitano sull’indigenza che dilaga, sulla miseria che avanza, sulle famiglie che non arrivano alla fine del mese. E poi arriva l’Ocse, non le solite fake news della fasciosfera, a dire che l’Italia è uno dei Paesi avanzati del mondo dove il reddito è cresciuto di più. Addirittura il primo del G7. Roba da far tremare le vene ai polsi e da far sobbalzare anche cuori d’acciaio come quelli della segretaria del Pd e del leader della Cgil. Troveranno il modo, nei prossimi giorni, di dire che dietro i freddi dati si nasconde la realtà delle persone che soffrono e degli italiani che non ce la fanno a mettere insieme il pranzo con la cena. Nell’attesa, diamo conto dei numeri. Quei numeri, come diceva solo qualche giorno fa il capogruppo piddino al Senato, Francesco Boccia, che «non mentono e non fanno propaganda». (...)



