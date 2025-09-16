Sydney Sweeney irriconoscibile: diventa brutta per vincere l'Oscar

Se non fosse per quella pubblicità azzeccatissima (o sbagliatissima) in cui indossava i jeans e parlava di geni, Sydney Sweeney non sarebbe così famosa, sarebbe una delle tante biondine di Hollywood reginetta di bellezza, carina, deliziosa, ma alla fine della fiera: Sydney chi? Invece lo spot dei pantaloni American Eagle - accusato di nazismo, razzismo e altre brutte cose le ha dato lo spintone che ha fatto la differenza: polemiche, boicottaggi, difese, addirittura Donald Trump che interviene nel caso definendola una delle sue attrici preferite.
La star della serie Euphoria e del primo The White Lotus, in cui nel ruolo di ragazzina odiosa e viziata era imbattibile, come tutte le belle che vogliono vincere l’Oscar, o almeno essere prese sul serio, ha deciso di trasformare il proprio corpo, diventare “brutta”, scurirsi i capelli e ingrassare 13 chili.
LIVIDI E BOTTE
Il risultato colpisce. Sono uscite infatti le prime immagini del film biografico sulla pugile Christy Martin, presentato al Festival del cinema di Toronto, in cui l’attrice appare appesantita, con i capelli passati da dorati a color topo, con la faccia di lividi e gonfiori per le botte sul ring. «Le scene di lotta sono tutte autentiche», spiega la 28enne nata a Spokane, Washington, che racconta di aver girato Christy, in uscita a novembre in Usa, senza controfigura, valore aggiunto per una delle interpretazioni più impegnative della sua carriera.
Soprannominata «la figlia del minatore di carbone», Chtristy Martin, oggi 57 anni, è stata una pugile professionista, commentatrice e oratrice motivazionale statunitense. Ha gareggiato dal 1989 al 2012, detenendo il titolo WBC dei pesi superwelter femminili nel 2009. «Avevo un nutrizionista al mio fianco, oltre a un personal trainer e un allenatore di boxe», dice la diva, «abbiamo aumentato l’apporto calorico e ho iniziato a prendere molti frullati proteici e integratori, e a mangiare di tutto. Mangiavo un sacco di Smuckers, molti panini al burro d’arachidi e marmellata, frullati, mangiavo sempre e solo perché eravamo così attivi. Bruciavo tutto contemporaneamente. Quindi mantenere il ritmo è stata una vera sfida».
La vedi in canotta sportiva e faccia da maschiaccia, e fatichi a riconoscerla sul palco degli Emmy Awards, l’altra notte in diretta da Los Angeles, strizzata in un abito rosso lucido capace di provocare danni alle coronarie. Ci tengono molto, gli americani, a mostrarsi irriconoscibili sul set. L’ingrassamento, l’acchiattimento, l’imbruttimento, sono tutti espedienti amatissimi dai divi di Hollywood per darsi un tono e vincere un premio: la letteratura parte da Robert De Niro a Margot Robbie, la cui interpretazione migliore resta (appunto) quella della pattinatrice Tonya Harding che le fece sfiorare l’Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2017.
La stupenda Charlize Theron, anni prima, ce l’aveva fatta a vincere la statuetta per il ruolo in Monster, dove era davvero mostrificata, come si deduce dal titolo del film tratto dalla storia vera della prostituta Aileen Wuornos, condannata a morte e giustiziata nel 2002 per l’omicidio di sei uomini commessi tra il 1989 e il 1991. Accumolare chili è una cosa che la Theron ha detto che non farà mai più: «Quando avevo 27 anni, ho girato Monster. Ho perso 13 kg tipo dalla notte al giorno. Ho saltato tre pasti e sono tornata al mio peso forma. Quando ho girato Tully invece avevo 43 anni e ricordo che mi è servito un anno per perdere peso. Ho chiamato il mio dottore e gli ho detto: “Penso che sto morendo perché non riesco a perdere peso”. La Sweeney ha ancora un po’ di anni per accettare trasformazioni fisiche di questo tipo, ma il suo sex appeal è difficilmente danneggiabile. Nonostante gli sforzi.