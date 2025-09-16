Formigli, Gruber, Floris: la vera opposizione è La7. E il salotto di Lilli riparte con l’attacco a Meloni

Ad ogni modo nell’intervista Gruber dà una lezione di professionismo a tutti noi comuni mortali rei di non genufletterci all’intellighenzia di sinistra. Intanto ci spiega che i segni distintivi di Otto e Mezzo (la sua striscia quotidiana ripartita ieri sera) sono: «Giornalismo critico, attinenza ai fatti, niente propaganda e analisi accurate». Anche perché lei fa «la giornalista, non la politica. E il giornalismo è critico con tutti, o non è». Sarà, ma a scorrere l’elenco degli ospiti (anche di ieri sera) tanto super partes questo giornalismo non sembra. La maggior parte (per non dire la totalità) di essi pende decisamente a sinistra e del resto il canovaccio delle sue trasmissioni è piuttosto monocorde: “dagli” alla Meloni e al governo di centrodestra. Cosa che ha fatto anche per gran parte dell’intervista al Corsera. Il bersaglio, ovviamente è stato il premier, attaccato perché «l’ho invitata ma non viene. Chi la consiglia, sbaglia. Il rifiuto del confronto è un segnale di debolezza». Sarà mica perché non vuole finire in un’imboscata?

Il Corriere della sera - di proprietà di Urbano Cairo -, intervista Lilly Gruber, conduttrice di punta de La 7 - di proprietà di Urbano Cairo-, principale rete d’opposizione al governo di centrodestra. Fosse successo nel campo avverso la sinistra sarebbe già in piazza a gridare al golpe democratico e a chiedere la chiusura di qualche testata. Ma se si attacca il governo di destra va tutto bene e tutti zitti. La democrazia è salva. Il giornalismo pure.

L’omicidio di Charlie Kirk ha scatenato un vespaio di polemiche in Italia e alimentato un clima politico già...

Il dubbio viene. In merito alle polemiche scaturite a seguito dell’omicidio di Charlie Kirk sentenzia: «La Meloni dovrebbe dire con chiarezza chi, in ambito politico, avrebbe “festeggiato” l’omicidio di Kirk.

Nessuno, ci risulta». A scorrere l’intervista sembra di sentir parlare uno qualsiasi dei membri dell’opposizione: stessi toni, stessi argomenti, come quando l’intervistatore (Cazzullo, pure lui sotto contratto con La7) gli chiede un giudizio sul governo e lei attacca: «L’economia non crolla, ma boccheggia. Il ceto medio è impoverito. La sanità pubblica è in forte difficoltà. Gli sbarchi di migranti non sono diminuiti rispetto all’anno scorso.

Sul piani internazionale l’Italia va a ricasco di Trump, e in Europa la Meloni mantiene un’ambiguità di fondo sulle questioni cruciali». Almeno su Gaza non parla di Genocidio: «Lo decideranno gli storici. Di sicuro è una tragedia epocale».

E avanti così per tutta l’intervista, con una sola eccezione: una lieve critica a Elly Schlein (che la conduttrice non ha mai dimostrato di apprezzare: «In questi due anni e mezzo ha fatto esperienza. Il problema è la mancanza oggi di una proposta politica chiara e comprensibile».

Ci sarebbe poi da ricordare che la Gruber “super partes”, iniziò la conduzione di Otto e mezzo subito dopo le sue dimissioni da europarlamentare, eletta nelle file dell’Ulivo e poi passata al Pd. Entrambe notoriamente formazioni civiche e apolitiche...

Il canovaccio del “tutti contro Giorgia” si è rinnovato puntuale anche ieri sera: gli ospiti della trasmissione erano: Marco Travaglio, Giovanni Floris, Beppe Severgnini e Lina Palmerini del Sole24Ore.