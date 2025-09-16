Verissimo riparte col botto

Riparte Verissimo e il primo weekend di Silvia Toffanin su Canale 5 è per così dire «ad alta intensità». In studio si alternano personaggi al centro della cronaca nelle ultime settimane. L’ospite più atteso non poteva che essere Raoul Bova, che ha deciso di parlare in prima persona dopo lo scandalo mediatico che lo ha travolto in estate. «È stato un momento molto intenso, che ho dovuto elaborare con calma.

All’inizio non riuscivo nemmeno a comprendere la gravità di quello che stava succedendo.

Non riuscivo ad accettarlo... e mi sono rifiutato di accettarlo. Quando sono arrivate delle minacce, le ho rispedite al mittente. Ho detto chiaramente che non mi sarei mai piegato. Non avevo niente da nascondere e penso che nessuno debba piegarsi alle minacce", spiega l'attore riguardo alla sua storia clandestina con la giovane modella Martina Ceretti e ai messaggi vocali con lei scambiati e resi pubblici da Fabrizio Corona. «Quando è arrivato il tentativo di estorsione, ho chiamato la polizia postale. Non ci ho pensato due volte. Credo nella giustizia. Chi fa certe cose sta commettendo un reato. E chi tenta di estorcerti qualcosa, spesso non si ferma lì... e può trasformarsi in un incubo». Il suo matrimonio con Rocío Muñoz Morales sembra finito ma, sottolinea Bova, «bisogna avere il coraggio di andare in giro a testa alta. Il giudice più importante è lo specchio. Se scappi, vuol dire che qualcosa non va. Io invece continuo a guardarmi allo specchio con serenità, e chi mi conosce sa chi sono. La gente per strada non mi giudica, mi rispetta. So che essere un personaggio pubblico comporta anche satira, ironia, qualche battuta.

Ma quello che è successo ha superato ogni limite. C’è stata una violenza che mi ha toccato profondamente». Molto si è parlato anche di Katia Ricciarelli e del suo rapporto con il compianto Pippo Baudo. Un rapporto secondo la soprano congelato dalla segretaria del conduttore. «Da quella parte non arrivava nulla. Visto che era da un mese in ospedale avrebbe dovuto avvisarmi e comunque dirmi che era morto. Era giusto saperlo subito e non dalle condoglianze delle persone, che pensavo all’inizio che fosse un falso. Una persona con cui sei stata tutti quegli anni, sta morendo e non me lo dite?». La puntata era stata diffidata da Dina Mina, l’assistente di Baudo. «Alla camera ardente ho visto la segretaria. Era in lacrime lei, dicevo perché non mi hai telefonato? È stato isolato da tutti. Tutti dicono la stessa cosa».