L'aria che tira, Parenzo mostra questa foto di Vannacci: "Ecco chi è dei due"

Siamo alla Zanzara o all'Aria che tira? David Parenzo, nel blocco della trasmissione inerente alle polemiche sulla morte di Charlie Kirk, ha sbeffeggiato il generale Roberto Vannacci. Il conduttore di La7 ha ripreso alcune dichiarazioni dell'europarlamentare della Lega e, allo stesso tempo, ha mostrato ai telespettatori una foto che ritrae lo stesso generale in vacanza al mare.

"Ad ascoltare alcune dichiarazioni dei nostri politici sembra che siamo alla vigilia dei nuovi anni di piombo - ha spiegato Parenzo -. A parlare in modo così esplicito è alle mie spalle, lo vedete alle mie spalle, che ha detto che la violenza viene sempre da sinistra". Ma la foto mostrata in studio dal conduttore è quella che ritrae l'europarlamentare leghista con in mano un pesce enorme.