La pm-coraggio vola pure in replica

CHI SALE (“Imma Tataranni 3”) La stagione non è ancora a regime sia nel day time che nel prime time, non sono partite ancora molte trasmissioni, il clima tardo estivo fa il resto. Detto questo, erano circa in 10 milioni a guardare la tv domenica sera. Il duello nel prime time ha visto contrapposte le serie tv Imma Tataranni-Sostituto procuratore 3 su Rai 1 e La notte nel cuore su Canale 5. Per quel che riguarda il numero di telespettatori totali, ha prevalso di poco con 2.226.000 teste, seppur si trattasse di una replica di un episodio tramesso in prima tv nell’ottobre 2023, la serie Rai con una puntata in cui al centro c’era la storia di una ragazza originaria del Bangladesh uccisa presumibilmente in quanto osteggiava un matrimonio combinato. Perla fortunata fiction domenica sera picchi superiori a 2,5 milioni e del 17% quando si scopre che a uccidere la giovane Fatima è stata la sua insegnante. Dal punto di vista dello share medio, ha vinto di un soffio la soap made in Turchia trasmessa su Canale 5, col 16.9%, in testa anche per quanto attiene agli utenti connessi grazie ai device, a quota 30mila (il doppio di Rai 1).