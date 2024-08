Elodie, l'affondo di Paola Ferrari: "Rivendica la lotta per le donne facendo vedere il lato B"

14 agosto 2024 a

Dopo la carriera da pop star, Elodie si sta esponendo sempre di pù in politica. Lo aveva già fatto prime delle ultime elezioni politiche, che avevano sancito la vittoria del centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Lo sta facendo in queste ore con le sue pluri-interviste su diversi quotidiani. La cantante romana ha dichiarato di "non avere simpatie per questo governo, perché per me la libertà è sinonimo di felicità". Non contenta, ha sparato a zero anche contro il presidente del Consiglio, colpevole di essere una donna che minaccia "i diritti acquisiti". "La cosa per cui soffro di più è che sia una donna a farlo", ha commentato Elodie.

Non si è fatta attendere la replica di Fratelli d'Italia. Secondo il partito di Meloni, Elodie Di Patrizi si è "improvvisata politico sulle pagine di Repubblica dal set di Miami dove posa per il calendario Pirelli". È triste che una donna attacchi in modo così violento un'altra donna solo perché è presidente del Consiglio e non la pensa come lei", ha tuonato invece la senatrice di Fdi Susanna Donatella Campione.

"Inveisce rabbiosamente, che tristezza. E col suo corpo...": FdI ad alzo zero contro Elodie dopo gli insulti a Meloni

Ma le parole di Elodie hanno trovato lo sdegno anche di Paola Ferrari. La giornalista ha infatti postato un meme che ritrae della cantante molto svestita con la scritta "Elodie mentre lotta con il patriarcato". E ha aggiunto la seguente descrizione: "Elodie politicamente può e deve pensarla come vuole, ma rivendicare la lotta al Patriarcato è la libertà delle donne facendo vedere il Lato B è profondamente scorretto Le battaglie delle donne hanno altri valori. E la mercificazione del corpo non è’ fra questi". Colpita e affondata.