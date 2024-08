Lo stile da lord della sinistra

18 agosto 2024 a

A Bruxelles la coppia Fratoianni-Bonelli fa eleggere Ilaria Salis e ovviamente lei va in Europa con un portavoce che ha lo stesso inconfondibile stile da lord. A Bari il Pd guida un’alleanza-arlecchino e imbarca nella giunta comunale un’assessora che definisce Papa Francesco un «anziano molesto», dedito a illecite «attenzioni ai bambini». Che meraviglia, la classe dirigente della sinistra.

La metamorfosi dei progressisti italiani in “barbudos” e “descamisados” è un fenomeno interessante, per decenni la redazione unica del giornalismo à la page ci ha raccontato il populismo di Silvio Berlusconi e il secessionismo della Lega di Umberto Bossi, poi ha acceso il faro sul “truce” Matteo Salvini e da due anni ha tirato fuori la clava per massaggiare Giorgia Meloni, erede del “fascismo”. Mentre fior di commentatori ci raccontavano “l’Italia peggiore” della destra, sotto il loro lunghissimo naso accadevano fatti di una certa importanza. (...)