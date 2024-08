In Onda, Padellaro: "Pensano che lei abbia rapporti con i servizi segreti", caos in studio

21 agosto 2024 a

a

a

C'è veramente un complotto contro Arianna e Giorgia Meloni? E la firma è di Matteo Renzi? "Pensare che ci sia qualcuno che possa anche solo immaginare che io faccia un complotto con il Fatto quotidiano, con cui da anni ci parliamo con gli avvocati, è una baggianata. E con la magistratura... Sallusti stesso ha scritto che io sono vittima del sistema Palamara".

Il leader di Italia Viva, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda su La7, respinge con forza i sospetti e anzi fa appello al resto del Parlamento: "Io credo che in un paese normale i servizi segreti debbano essere fuori dalle contese politiche - spiega Matteo Renzi -. Sono stato l'unico contro Meloni, Salvini, Conte e larga parte del Pd a dire no alla candidatura della presidente del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ndr) Elisabetta Belloni al Quirinale perché secondo me chi fa i servizi segreti non deve entrare nelle vicende politiche".

"Perquisito la vita, nemmeno un osso di seppia": Arianna e Giorgia Meloni, la stoccata di Vespa

In studio c'è anche Antonio Padellaro, editorialista del Fatto. Che rilancia: "Io ho due domandine. La prima riguarda perché le sorelle Meloni si accaniscono contro Renzi. Glielo dico come retroscena: sostengono che lei abbia dei rapporti con Mancini, il famoso incontro all'autogrill, e un pezzo dei servizi segreti. E' questo il loro retropensiero".

"Arianna Meloni? Chiamiamo Giorgia in Senato". Renzi fuori controllo | Video