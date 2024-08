FdI insorge, i giudici liberano gli irregolari? Foti: "Indebita invasione di campo"

28 agosto 2024 a

È scontro acceso tra giudici e maggioranza per i recenti verdetti che hanno rimesso in libertà cinque immigrati irregolari. Per i magistrati d el Tribunale civile di Palermo non ci sono i presupposti per trattenere i richiedenti asilo che, sbarcati a Porto Empedocle e privi di documenti, erano stati fermati dal questore di Agrigento.

E su quanto accaduto è intervenuto il capogruppo di FdI Tommaso Foti: "Come uno spiacevole déjà-vu, ritornano a Palermo in scena le decisioni di alcuni giudici di non convalidare il fermo di cinque tunisini. Una vicenda che ricalca la decisione già assunta dal giudice Iolanda Apostolico, la stessa che risultava ripresa a suo tempo a manifestare contro il governo in carica impegnato a contrastare l’immigrazione clandestina. Non vogliamo pensare che le decisioni assunte dai magistrati, nei casi che qui interessano, siano condizionate più da convinzioni ideologiche che giuridiche. Tuttavia, riteniamo doveroso ribadire che è nella terzietà del giudice l’essenza dello stato di diritto e che detta terzietà è presupposto imprescindibile per le decisioni che prende: quelle assunte a Palermo, dirette a disapplicare norme approvate dal legislatore, costituiscano un’indebita invasione di campo".

Parole importanti anche dal senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia e componente della commissione Schengen: "Un anno fa fece un certo scalpore mediatico la scelta di una giudice del tribunale di Catania, Iolanda Apostolico, di non convalidare provvedimenti di trattenimento per degli immigrati. Ebbene, oggi scopriamo, purtroppo, che quelli non furono casi isolati: è capitato ancora, stavolta al tribunale di Palermo, che dei togati non abbiano convalidato il fermo di cinque tunisini trattenuti in un centro siciliano. Fino a quando dovremo ancora assistere al tentativo di magistrati rossi di inficiare l’impegno del Governo di difendere i confini e sradicare il traffico di esseri umani? Un pezzo d’Italia, come disse un anno fa il presidente Meloni, continua a favorire l’immigrazione illegale".