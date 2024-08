Festa dell'Unità, salamelle? No, ora spunta il menù vegano

Andrea Valle 29 agosto 2024 a

Per decenni il popolo comunista, poi diventato elettore del Pds e ora del Pd, è andato avanti a salamelle. Una tradizione di fine estate: panino, birra, patatine fritte e comizio. Ma i tempi - e soprattutto le tradizioni alimentari - cambiano e alla Festa dell’Unità di Bologna quest’anno ha debuttato il ristorante vegano, il “Borgo veg”, una sezione all’interno del ristorante “Pesce Borgo”.

«La richiesta di cibo vegano e vegetariano è ormai notevole – ha detto al Resto del Carlino il titolare del ristorante Gilberto Gigli – quindi dobbiamo aggiornarci. Un’eresia a Bologna, patria dei tortellini? Forse, ma si deve essere pronti a cambiare».

Ecco allora che i militanti del partito di Elly Schlein, tra un dibattito e l’altro, possono gustarsi hamburger di ceci; hamburger di quinoa con melanzane; pasta con funghi, patate e crema di piselli; tortelloni verdi con zucca e patate. La svolta sembra piacere anche ai piani alti del partito, visto che ieri Paola Belloni, la compagna della Schlein, ha pubblicato una storia su Instagram dove rilanciava la notizia dell’apertura del ristorante vegano con il commento: “Finalmente!”.

Proprio una delle Feste dell’Unità segnerà il ritorno pubblico dopo le vacanze della segretaria del Partito democratico. Elly Schlein oggi alle 16.30 darà alla kermesse di Abbadia San Salvatore (in provincia di Siena), mentre alle 21.30 la leader dem parteciperà alla rassegna “Campiglia Marittima Estate” nella località in provincia di Livorno. Schlein, che aveva promesso un’estate militante, ha fatto la sua ultima comparsata il 9 agosto sempre in Toscana, a San Gimignano. Poi, le vacanze con il ritorno previsto per stasera, con la necessità di risolvere i guai del campo largo tra fibrillazioni all’interno dei Cinque stelle e i veti sul ritorno di Renzi.