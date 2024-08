Il nuovo patto di maggioranza gela i gufi rossi

31 agosto 2024 a

a

a

Qualche giorno fa leggevo che i dirigenti del Partito democratico si «preparano per andare al governo». Sognano, perché la loro prospettiva è di restare altri tre anni alla finestra. Il patto del centrodestra è stato ribadito ieri, l’incubo della traversata nel deserto si materializza ogni volta che Giorgia Meloni convoca il Consiglio dei ministri.