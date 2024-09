Schlein, i militanti la assediano: "Non ti fidare di Renzi...", la reazione di Elly

01 settembre 2024 a

Elly Schlein ai microfoni di In Onda ha risposto così a chi le chiedeva della tenuta del campo largo con l'ingresso di Renzi e di Italia Viva nell'alleanza: "Ci sono indubbie differenze altrimenti saremmo nello stesso partito, ma non credo che siano differenze che non si possano comporre". E sull'appoggio di Italia viva alla giunta di di centrodestra a Genova, la segretaria avverte così Renzi: "Non si può stare con due piedi in due scarpe". Ma i militanti del Pd a quanto pare non si fidano e cercano di guidare la Schlein mettendola in guardia: "Elly, non ti fidare di lui...", le dicono mentre si trova a Procida. "Lui" è l'ex segretario del PD Renzi, uno in grado ancora di spaccare la base dem", sussurra qualcuno.

La segretaria dem ride e si lascia scappare: "Non vi preoccupate...", risponde la segretaria come mostra un video di Repubblica. Ma di fatto la tensione all'interno del Pd e soprattutto all'interno del principale alleato dei dem, i Cinque Stelle, è altissima.

Per far capire quanto siano ormai fragili gli equilibri è sufficiente ricordare le parole di Giuseppe Conte: "Una scelta incomprensibile per gli elettori, visto che Italia viva in questa legislatura ha votato quasi sistematicamente con il centrodestra e governa con le destre in molte amministrazioni territoriali. Ma - aggiunge - è una scelta inaccettabile anche se vogliamo che il progetto politico progressista sia costruito nel segno, per noi imprescindibile, dell'etica pubblica e della lotta all'affarismo. Lasciare questo spazio a Renzi, incoronarlo così platealmente come credibile rappresentante di un polo moderato, è un grande harakiri".