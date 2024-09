Giorgia Meloni inchioda Schlein con un video: "Lavoro? Parlano i numeri"

03 settembre 2024 a

Giorgia Meloni risponde per le rime a Elly Schlein. Il premier sui suoi profili social ha postato un reel in cui la segretaria del Pd contestava l'operato del governo sul fronte del lavoro propagandando la raccolta firme sul salario minimo "per un lavoro più equo e migliore". A questo punto, Giorgia Meloni prima di far parlare lei immagini della sua intervista a 4 di Sera andata in onda ieri - lunedì 2 agosto -, aggiunge una postilla, di quelle che non piaceranno a Elly: "Su lavoro a parlare sono i dati".

Subito dopo ecco che il premier ripropone il suo intervento in tv in cui non solo snocciola i numeri sull'occupazione, ma spiega anche quali sono stati gli interventi del governo sul fronte occupazionale: "Ciò che dice la Schlein non è vero, i dati dicono altro e sotto tutti i profili il mondo del lavoro è migliorato rispetto a quando a governare c'era la sinistra. I numeri sono evidenti e non possono mentire".

Poi l'affondo: "Capisco non lo vogliano accettare, ma i numeri dicono questo". Insomma per Meloni di fatto si tratta di un gol a porta vuota con le cifre dell'Istat che di fatto segnalano una crescita maggiore rispetto a quella di Francia e Germania, ma soprattutto un livello di occupazione da record. Al punto che il premier ha sottolineato in tv che cifre come queste non si vedevano dai tempi di Garibaldi. Con buona pace di chi invece prova in tutti i modi a denigrare il lavoro dell'esecutivo che in un contesto di crisi permanente sul fronte internazionale sta cercando di costruire un futuro migliore per il Paese.