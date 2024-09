Ilaria Salis, le parole pesanti di Viktor Orban: "Cosa piace agli italiani"

06 settembre 2024 a

Viktor Orban parla al margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio e tira in mezzo Ilaria Salis. Come è noto l'eurodeputata di Avs è sotto processo in Ungheria con l'accusa di aver esercitato violenza su alcuni manifestanti di estrema destra. Dopo un periodo in carcere, è stata trasferita ai domiciliari, sempre in Ungheria. Poi la candidatura all'Europarlamento che di fatto ha permesso alla Salis, dopo l'elezione, di poter usufruire dell'immunità.

E il premier ungherese ha parlato della Salis usando parole piuttosto forti: "Ilaria Salis è una questione italiana, se vi piace delegare questo tipo di persone è un affare vostro. Dal punto di vista dell’Ungheria è più che sorprendente: venire in Ungheria in modo organizzato e commettere atti di violenza contro cittadini che camminano per strada e poi essere eletti nel Parlamento europeo è nello stile italiano. Non ungherese".

"È un crimine - ha evidenziato Orban -. Anche se adesso non possiamo perseguirla perché il Parlamento probabilmente le concederà l’immunità". Poi lo stesso Orban ha anche affrontato altri temi, tra cui il futuro e il recente passato della governance in Europa: "Quando si ha la presidenza del consiglio si hanno alcune priorità, il problema che abbiamo selezionato noi è la competitività: dobbiamo trovare una risposta adatta alle sfide dell’Unione Europea. Dobbiamo riconsiderare il green deal che ad oggi è andato contro la logica del business poi la burocrazia, se vogliamo essere più competitivi abbiamo bisogno di meno burocrati e meno burocrazia e poi servono più investimenti".