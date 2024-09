Maria Rosaria Boccia, il legale di Sangiuliano: "Verrà denunciata nelle prossime 48 ore"

06 settembre 2024 a

a

a

Il ministro Sangiuliano ha deciso di denunciare Maria Rosaria Boccia. Dopo le accuse di questi giorni, il titolare del Mic, insieme al suo legale ha deciso di adire le vie legali. "Non c’è niente di cui il ministro possa essere preoccupato, non deve temere nulla. Questa è una vicenda di natura totalmente privata", ha spiegato l’avvocato Silverio Sica, legale del ministro della Cultura, dopo il colloquio tra i due in relazione alla vicenda che vede coinvolta Maria Rosaria Boccia.

"Nelle prossime 48 ore presenteremo una denuncia", chiarisce. "Non ci sono prove che il ministro sia stato ricattato - spiega il penalista -, questo lo escludiamo senza dubbio". Insomma la battaglia dai giornali e dai social si sposta rapidamente nelle aule di tribunale. E su questo fronte va tenuta d'occhio anche l'ultima mossa di "Mister esposto", Angelo Bonelli, leader dei Verdi, che per lucrare politicamente sulla vicenda ha presentato appunto l'ennesimo esposto sul caso Sangiuliano. Al momento, a quanto si apprende, non ci sono fascicoli aperti a Roma sulla vicenda.

Nell’atto depositato dal portavoce dei Verdi si fa riferimento ai reati di peculato e rivelazione di segreto d’ufficio con, come allegati, una serie di articoli stampa e il materiale social pubblicato dalla Boccia. Una volta ricevuto l’esposto, i pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, procederanno all’apertura di un fascicolo, che inizialmente potrebbe essere a modello 45, cioè senza indagati e ipotesi di reato, per affidare poi delega per effettuare accertamenti. Sulla vicenda però è arrivato il contrattacco del Mic, a quanto pare la denuncia contro Maria Rosaria Boccia è solo questione di ore...