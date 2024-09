Sangiuliano in lacrime, il messaggio ai ministri: "Cosa mi ha detto Giorgia Meloni"

06 settembre 2024 a

"In lacrime vi abbraccio tutti". Gennaro Sangiuliano, si sarebbe congedato così, commosso, nella chat dei ministri. Il titolare della Cultura ha appena rassegnato le "dimissioni irrevocabili", con una lettera inviata alla premier Giorgia Meloni. Si chiude l'affaire Maria Rosaria Boccia, almeno politicamente, anche se dal punto mediatico e personale la vicenda minaccia di andare ancora avanti.

"Meloni - ha rivelato l'ormai ex ministro della Cultura - mi ha detto che resterà il buon lavoro e non mancheranno occasioni di riscatto". Nel giro di pochi minuti, la stessa premier è intervenuta pubblicamente per annunciare il successore di Sangiuliano: Alessandro Giuli, intellettuale, giornalista e attuale direttore del MAXXI di Roma. "Ringrazio sinceramente Gennaro Sangiuliano, una persona capace e un uomo onesto, per lo straordinario lavoro svolto finora, che ha permesso al Governo italiano di conseguire importanti risultati di rilancio e valorizzazione del grande patrimonio culturale italiano, anche fuori dai confini nazionali". "Ho preso atto delle dimissioni irrevocabili di Sangiuliano e ho proposto al Presidente della Repubblica di nominare Alessandro Giuli, attualmente Presidente della Fondazione MAXXI, nuovo Ministro della Cultura - afferma -. Proseguirà l’azione di rilancio della cultura nazionale, consolidando quella discontinuità rispetto al passato che gli italiani ci hanno chiesto e che abbiamo avviato dal nostro insediamento ad oggi".

Diversi esponenti del governo hanno salutato con affetto Sangiuliano: "Un abbraccio e un ringraziamento a Gennaro Sangiuliano per questi due anni - ha commentato Matteo Salvini, leader della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, dando poi il "benvenuto e buon lavoro ad Alessandro Giuli". "L’Italia, il Governo e il mondo culturale perdono, con le dimissioni di Sangiuliano, un ministro che stava portando avanti un lavoro di recupero e valorizzazione di un intero sistema e di un patrimonio che non ha eguali nel mondo - sottolinea. la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia -. Allo stesso tempo voglio augurare buon lavoro al nuovo ministro Alessandro Giuli, certa che continuerà nel solco ben tracciato da Sangiuliano. Il vecchio, brutto e deprecabile vizio di giudicare l’operato di un politico guardando attraverso il buco della serratura, per cavalcare campagne di odio, però, è consuetudine che non ha fatto né mai farà del bene al nostro Paese. Il lavoro, concordo con Sangiuliano, non dovrebbe mai essere macchiato da gossip. Non senza amarezza per un film già visto, a lui la mia più sincera solidarietà e in bocca al lupo per il futuro”.