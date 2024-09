Maria Rosaria Boccia, Stefania Cavallaro la demolisce: "Signorina, stia tranquilissima..."

09 settembre 2024 a

L'influencer Maria Rosaria Boccia sta già per finire nel dimenticatoio, ma la donna sta pensando a come far continuare a parlare di sè dato che i contenuti sembrano davvero mancare. "In una delle interviste rilasciate ai quotidiani, si leggeva, riferito alla signorina Boccia, questa frase ‘Mi hanno chiamato da tutto il mondo. Il Tg5, il Tg4 etc. etc.", ha ricordato la nota e preparata conduttrice del tg4 Stefania Cavallaro che venerdì 6 settembre, nel corso dell’edizione del telegiornale delle 19 ha lanciato un'affilata e tagliente frecciatina alla 41 enne campana.

Lady Pompei millanta, infatti, tra le altre cose, di essere super richiesta dalle più importanti televisioni, peccato però che non sia proprio così. D'altronde, è stato già appurato il problema della signora Maria Rosaria Boccia con il concetto di verità. "Ora lo dico con grande serenità, non abbiamo cercato la signorina Boccia e la signorina Boccia stia tranquillissima e serenissima perché non la cercheremo”, ha risposto in maniera piccata la conduttrice e giornalista Cavallaro nei confronti di Boccia.

Il video dell'elegante risposta della giornalista dura poco più di 20 secondi, ma sono bastati per fare il giro del web. Insomma, il tg4 non l'hai mai cercata, ma non solo: non la cercherà mai.