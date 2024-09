Giovanni Orsina sui balneari: "Vittoria di FdI e Meloni in Europa"

09 settembre 2024 a

L’accordo raggiunto con l'Europa sui balneari rappresenta una vittoria per il governo di Giorgia Meloni: ne è convinto lo storico e politologo Giovanni Orsina che, in un'intervista al Giorno, ha commentato così la proroga delle concessioni fino al 2027. Altra possibile vittoria per FdI in Europa potrebbe arrivare con la nomina del ministro Raffaele Fitto a commissario: "Se, come pare, Fitto prende una presidenza esecutiva in ambito economico, (la premier) ne esce bene - ha spiegato l'esperto -. Segno che la rottura non era tale e lei non era isolata".

"D’altra parte - ha continuato Fitto - che il comportamento di Meloni fosse stato concordato con von der Leyen (presidente della Commissione europea, ndr) era chiaro fin dall’inizio. Resto però convinto che, a prescindere dai risultati, avrebbe potuto giocarsela diversamente". Parlando invece della tenuta dell'esecutivo e di alcune leggere tensioni interne dell'ultimo periodo, Orsina è stato molto chiaro: "Premesso che erano scaramucce agostane, anche qui la premier si è messa nella stessa modalità: media e risolve. Comanda, ma non anticipa". Secondo lui, il governo durerà ancora a lungo: "Salvo sorprese, mi pare che almeno per tutto il 2025 non ci sia spazio per nulla di significativo, dovessero pure andar male le regionali d’autunno. Certo, più la legislatura procede, più si aprono spazi".

Il politologo ha spiegato anche che il governo può restare popolare "per sempre, se non c’è alternativa. Finora, comunque, i suoi elettori non hanno ottenuto poco: gli sbarchi dei migranti sono ai minimi storici, l’economia tiene, i risultati in politica internazionale ed europea arrivano...". Infine, sulla concreta realizzazione di separazione delle carriere e premierato, due cavalli di battaglia dell'esecutivo, Orsina ha sottolineato: "Tutte e due le riforme insieme è difficilissimo, ma è complicato anche il varo di una soltanto".