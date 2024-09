Rachele Mussolini lascia Fratelli d'Italia: "Tempo di voltare pagina", va in Forza Italia

12 settembre 2024 a

"Ci sarà un mio ingresso a brevissimo in FI. Sono tutti informati. Ringrazio Fdi per aver creduto in me e avermi sostenuta per due candidature, l'affetto e la stima rimangono ma per me è tempo di voltare pagina e approdare in un Partito che sento più vicino alla mia sensibilità moderata e centrista". Lo ha detto, contattata dall'Ansa, Rachele Mussolini, dopo l'annuncio dell'addio a FdI (ANSA).

Con un messaggio al gruppo di FdI in Campidoglio Rachele Mussolini ha salutato i suoi colleghi, ufficializzando il suo addio al partito di Giorgia Meloni. Mussolini era entrata come campionessa di preferenze in Consiglio comunale nel 2021. Adesso il passaggio in Forza Italia partito per anni riferimento anche della sorella, Alessandra.

Nasce in Campidoglio il gruppo di Forza Italia: dopo l'addio a Fratelli d'Italia di Rachele Mussolini, a quanto appreso da Agenzia Nova anche il consigliere di Azione Francesco Carpano è pronto ad approdare in Forza Italia. Al passaggio di entrambi i consiglieri, che consente un rafforzamento della rappresentanza di Forza Italia in Assemblea capitolina, ha lavorato la coordinatrice romana del partito Luisa Regimenti.

Da definire nei prossimi giorni la procedura: finora in Assemblea capitolina la sigla è stata associata alla lista "Unione di centro Noi moderati Forza Italia", con la quale i tre partiti si sono presentati alle elezioni nel 2021 - vinte dal centrosinistra di Roberto Gualtieri - e hanno portato in Aula Giulio Cesare il consigliere Marco Di Stefano, esponente di Noi moderati.