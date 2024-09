Quelle terribili 48 ore delle penne rosse

19 settembre 2024 a

La Repubblica del Ballistan vive nella certezza che i suoi desideri siano realtà, ma nel giro di 48 ore si sono rivelati solo falsità. Dopo aver raccontato per settimane l’inevitabile fallimento di Giorgia Meloni in Europa, si sono ritrovati con Raffaele Fitto commissario europeo e per soprammercato vicepresidente esecutivo.