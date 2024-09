4 di Sera, Conte la spara: "Alluvione colpa della Regiona? Se avessi fatto così io..."

19 settembre 2024 a

"Sono intervenuto nel processo a Salvini nella veste di ex presidente del Consiglio e testimone: di fronte a una requisitoria che chiede sei anni bisogna essere cauti e portare grande rispetto, ci sono tuttavia alcuni fatti chiari, noti e documentali". Così il leader del M5s Giuseppe Conte a 4 di sera, su Rete 4. prova a respingere le responsabilità sul caso Open Arms. Una vicenda che si è consumata proprio sotto il governo da lui presieduto, ma questi a quanto pare per lui sono dettagli. "Il dibattito di questi giorni è confusionario, perché si parla di una vicenda che vede coinvolti più di 100 migranti trattenuti per giorni in mare - continua Conte, - Spettava al ministro dell’Interno concedere un porto in cui concedere l’attracco: in quel momento Salvini aveva già fatto cadere il governo e aveva di fronte la prospettiva di una campagna elettorale, con propaganda forte ed esibizione. Non auguro la condanna nemmeno agli avversari politici, ma le mie posizioni sul caso Open Arms sono state chiare: è fondamentale difendere i confini nazionali, ma qui si parla di confini marittimi con il coinvolgimento di persone in condizioni critiche. C’erano tutti gli elementi per verificare lo stato dei migranti".

Infine non poteva mancare la polemica sull'alluvione in Emilia Romagna: "Dispiace tantissimo vedere a distanza di poco più di un anno gli stessi territori ancora sott’acqua: siamo tutti vicini alle popolazioni e alle famiglie colpite. Dobbiamo evitare che si ripeta ciò che è successo in passato, quando sono stati promessi ristori: ricordiamo la presidente Meloni pronta a intervenire a favore di telecamera con gli stivali, ma dopo tantissimo tempo i ristori non sono ancora arrivati. Ho sentito prima Musumeci scaricare le responsabilità sulle autorità regionali, questi attacchi non vanno fatti - prosegue Conte - Se durante il Covid avessi fatto polemica con i governatori regionali il paese sarebbe collassato: governo, Regioni e Comuni devono lavorare insieme". Insomma la solita polemica omettendo che è stata la sinistra a scatenare le polemiche. Un autogol.