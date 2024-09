Emilia Romagna, altro che sciacallaggio: i cittadini devono sapere come il Pd ha usato i soldi

Pietro Senaldi 20 settembre 2024 a

S’ode a sinistra uno squillo di trombona: «Lo sciacallaggio non è ammesso quando sindaci e amministratori danno anima e sangue», tuona Irene Priolo, presidente facente funzioni dell’Emilia Romagna. Ancora più a sinistra risponde un altro squillo: «Basta sciacallaggio, Giorgia Meloni ha fatto solo passerella», lamenta Elly Schlein, segretaria del Pd. D’ambo le signore calpesta è la verità. Priolo è stata assessore al dissesto idrogeologico della Regione. Schlein lo era al clima e alla transizione. La prima gallina che canta, ha fatto l’uovo, recita il detto. Le due emiliane dem attaccano il governo per la conferenza stampa del ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, e del viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami nella quale il Pd locale è stato accusato di non aver fatto prevenzione e non aver speso la maggior parte dei soldi ricevuti dal governo per mettere in sicurezza il territorio, come documenta qui a lato Michele Zaccardi. (...)