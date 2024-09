Elly Schlein, il documento top-secret al Pd: "Alluvione, cosa dire in tv"

23 settembre 2024 a

Per i danni causati dalle alluvioni in Emilia Romagna e nelle Marche, il Pd di Elly Schlein nega qualsiasi responsabilità e attacca il governo. L'ex governatore dell'Emilia, Stefano Bonaccini, accusa l'esecutivo di "ritardi nell’erogazione dei milioni promessi". E la stessa leader dem, ex vice dell’Emilia con delega al dissesto idrogeologico, rigetta tutte le accuse. Da amministratrice regionale, tra l'altro, come riporta il Tempo, sarebbe stata lei a varare il Piano pluriennale di prevenzione del dissesto idrogeologico.

Intanto, dal Nazareno arriva un appello: "Non si faccia sciacallaggio". Dunque, vietato chiedere conto di fondi e lavori degli ultimi anni. Nel frattempo nelle chat dem starebbe girando un documento riservato che Il Tempo ha avuto modo di consultare. Si tratterebbe di un vero e proprio prontuario degli argomenti da usare sul tema alluvione. Un modo per non rimanere senza parole in caso di eventuale chiamata in causa delle responsabilità del Pd nella gestione dell’emergenza idrogeologica, anche in tv.

"È un morto che cammina. Come fosse Pd contro CasaPound in Emilia...": chi sta per cadere

Il documento in questione sarebbe composto da 39 paragrafi. "Musumeci rivendica che lo Stato ha trasferito alla nostra Regione, negli anni, ben 584 milioni? - si legge nel testo -. Rispondiamo che quella è la cifra totale che ci è stata trasferita in 14 anni, pari cioè a 42 milioni l’anno". E ancora: "Dobbiamo dire che gli alluvionati del 2023 hanno ricevuto come unico contributo quello assegnato in via speditiva da Bonaccini, in accordo con la Protezione civile, di 5 mila euro". Se il documento fosse reale, sarebbe un segnale chiaro di quanto il Pd si senta minacciato in Emilia in vista delle elezioni regionali del 28 ottobre.