Boccia-Sangiuliano, il sondaggio della Ghisleri è una doccia ghiacciata per la sinistra: al lupo, al lupo...

La vicenda Boccia-Sangiuliano non avrà ripercussioni sulla tenuta del governo Meloni: lo pensa il 48,3% degli intervistati del sondaggio di Euromedia Research di Alessandra Ghisleri. Una doccia gelata per chi a sinistra, dal Pd a David Parenzo che dedica ossessivamente le puntate de L'aria che tira a quel che resta di questa vicenda, sperava che l'affaire potesse ancora in qualche modo creare dei disagi all'esecutivo.

In ogni caso secondo il 29,3% del campione potrebbero esserci delle conseguenze. Non sa/non risponde il 22,4. Andando a vedere come hanno risposto a questa domanda gli elettori dei singoli partiti, si nota che la percentuale più alta di chi crede che la questione non avrà ripercussioni sull'esecutivo, l'82,5%, si registra nell'elettorato di Azione; a seguire il 78,8% tra gli elettori di Forza Italia; il 76,6 tra quelli di Fratelli d'Italia; il 66,7 tra quelli della Lega.

L'articolo de La Stampa che ospita questo sondaggio, però, non titola certo su questo dato positivo per il governo, bensì su un altro dato, quello relativo a quanti considerino effettivamente chiusa la vicenda che ha portato alle dimissioni dell'ex ministro della Cultura. "Per gli italiani il caso non è chiuso": si legge nel titolo. Dalla rilevazione, infatti, emerge come per il 59,5% degli intervistati la questione non sia ancora finita; mentre per il 16,1 sì. Il 24,4% non sa/non risponde. Tra chi pensa che la vicenda non sia chiusa, la percentuale più alta, l'89,1%, si registra nell'elettorato di Alleanza Verdi/Sinistra. A seguire c'è il 78,7% tra gli elettori di Forza Italia; il 73,5 tra quelli del Pd; il 69,1 tra quelli del Movimento 5 Stelle.

La Ghisleri sottolinea anche che un italiano su due, il 46.1%, reputa la storia puro gossip, mentre il 37.7% la interpreta con un importante evento politico. Tra questi ultimi ci sono il 63.6% degli elettori del Partito Democratico, il 52% di quelli di Alleanza Verdi e Sinistra e 1 sostenitore su 2 (50%) dei 5 Stelle.