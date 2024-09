A Nadia Urbinati non piace che il ministro Giuli si laurei

27 settembre 2024 a

Qualcosa bisogna trovare per forza. Così Nadia Urbinati, politologa, presenza frequenta nei talk show di La7, editorialista di Domani, ha deciso di prendere di petto Alessandro Giuli, ministro della Cultura (nella foto LaPresse), per la decisione di portare a termine il suo ciclo di studi. Urbinati, dal suo account Facebook, ha scritto infatti: «Perché Giuli decide ora di prendersi una laura (triennale?)». Tutto fa polemica: anche il fatto che il neo ministro della Cultura, orgogliosamente di destra, decida di prendersi la laurea completando il suo iter (a Giuli mancano un esame e la tesi per diventare dottore in Filosofia). Insomma: se un ministro di destra non ha la laurea va criticato; se non ce l’ha e vuole prenderla va condannato lo stesso. Intanto il ministro studia: l’esame è fissato per lunedì.