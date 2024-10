Michele Emiliano, sceneggiata contro il governo: "In attesa fuori dalla sala parto"

01 ottobre 2024 a

"Siamo in attesa fuori dalla sala parto perché non so cosa stanno decidendo": il governatore della Puglia, Michele Emiliano, lo ha detto in tono polemico contro il governo parlando dei fondi di coesione. "I due anni e mezzo di ritardo nella distribuzione dell'Fsc potrebbero aver inciso sulla spinta che la Puglia stava dando all'economia del Mezzogiorno - ha proseguito il presidente dem - però speriamo che la firma dell'accordo superi ogni problema. Noi abbiamo tenuto sempre un atteggiamento di grande rispetto, non abbiamo mai alzato la voce, abbiamo fatto un po' come quelli che vogliono capire fino a che punto volevano arrivare. Adesso siamo al punto che probabilmente firmiamo, speriamo che questo avvenga in modo opportuno".

Il governatore si è espresso in questi termini parlando a margine della presentazione della terza edizione del Festival delle Regioni che quest'anno si svolgerà a Bari. Proprio a proposito di questo festival, poi, ha precisato: “Credo che si eviterà di parlare di autonomia differenziata durante la festa per una questione di rispetto verso le Regioni del Nord che ogni tanto fanno qualche furbata… Ne parleremo dopo, cercheremo di parlarne il meno possibile perché non vogliamo mettere in imbarazzo nessuno, né il presidente del Consiglio e neppure il Presidente della Repubblica. Le polemiche si fanno nel posto giusto, nessuno si aspetti che la Festa delle Regioni sia un talk show di natura politica". Tra gli ospiti della kermesse, che si terrà dal 19 al 22 ottobre, ci saranno infatti sia Sergio Mattarella che Giorgia Meloni.