Enrico Letta tradisce ancora i suoi elettori: addio Parlamento, va a Madrid

Enrico Letta non sarà più un parlamentare del Partito democratico. L'ex segretario del Nazareno ha deciso di dedicarsi completamente alla carriera accademica. Insomma, un altro tradimento agli elettori dem. L'ex presidente del Consiglio è stato nominato decano della IE School of Politics, Economics and Global Affairs, la scuola di alta specializzazione dell’Universita IE (Istituto de Empresa) di Madrid. Letta, che manterrà l’incarico di Presidente dell’Istituto Jacques Delors di Parigi, entrerà in carica il prossimo 20 novembre.

Ma le dimissioni dal parlamento non sono ancora arrivate. Letta le presenterà quando assumerà il nuovo incarico a Madrid. "Come avevo annunciato all’indomani delle elezioni torno al mio lavoro universitario”, ha scritto l’ex premier sui social. “Manterrò i miei impegni compatibili con questo incarico a partire dall’Istituto Delors - ha poi aggiunto -, mi dimetterò invece dal Parlamento che richiede un impegno totale, Rosanna Filippin che mi succederà e alla quale rivolgo i miei auguri di buon lavoro, saprà impegnarsi al meglio”.

“Questo passo rappresenta un mio grande impegno con la Spagna - ha proseguito -, un Paese chiaramente in auge e con importanti contributi al panorama dell’educazione superiore, e con la IE University, un’istituzione riconosciuta globalmente con una platea di studenti altamente diversificata, personale docente eccellente e - ha concluso - un progetto innovatore”,

Thrilled to return to academia. Happy to become ⁦@iespega⁩ Dean at ⁦@IEuniversity⁩ in Madrid. I’ll continue compatible roles, like ⁦@DelorsInstitute⁩ in Paris, but will resign from italian Parliament. I can’t wait to begin this exciting new chapter in my life. pic.twitter.com/GtPbg7Bre4