Marco Bucci, usano anche il cancro per fermare il candidato del centrodestra

04 ottobre 2024 a

a

a

Cosa ci si deve aspettare da un politico cresciuto nel partito del “Vaffa” e che lo ha lasciato solo proprio e quando questo si è normalizzato, non riconoscendovisi più? Che dalla bocca continuino a uscirgli volgarità e bassezze che appartengono al medesimo registro dell’antico grido di battaglia. È quanto successo ieri all’ex senatore grillino Nicola Morra, attuale candidato presidente della Regione Liguria per la lista “Uniti per la Costituzione”. Questa formazione è un coacervo di transfughi pentastellati che si autodefiniscono «rossobruni». I signori fingono di criticare Grillo perché ha sostenuto il governo Draghi ma farebbero carte false per un suo appoggio alle elezioni in quel di Genova e sognano per il futuro che Alessandro Di Battista conceda loro di baciargli la pantofola. Nel frattempo, scimmiottano entrambi con risultati disastrosi.