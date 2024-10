Elly Schlein, il suo libro a picco in classifica

Alberto Busacca 05 ottobre 2024 a

a

a

I lettori di Elly? Diciamo che nessuno li ha visti arrivare in libreria. E nemmeno sembrano aver approfittato delle utilizzatissime piattaforme online. La battuta è facile, certo. Però, a quasi un mese dall’uscita, è arrivato il tempo di fare un primo bilancio: come sta andando L’imprevista. Un’altra visione del futuro, ultima opera della Schlein scritta insieme alla giornalista Susanna Turco? Bè, a dire il vero non proprio benissimo, almeno a giudicare dalle classifiche...

I lettori di Libero probabilmente lo hanno già notato leggendo i dati dei libri più venduti nei Mondadori Store che pubblichiamo ogni martedì. Tra i dieci volumi più richiesti, quello della segretaria dem non è mai arrivato. Ma si sa che le opere dei politici non sono certo in cima alle preferenze degli italiani. In compenso, nella settimana 9-15 settembre L’imprevista compariva al settimo posto nella graduatoria riservata ai saggi. Purtroppo, però, non è durata. Nella settimana 16-22 settembre il libro è sceso in decima posizione (sempre nella saggistica) per poi uscire dai primi dieci nella settimana 22-29 settembre. E ieri, sul sito Mondadori Store, non risultava tra i cento libri (cento!) più venduti della settimana...

Le cose, per la leader del campo largo (se esistesse ancora...) non vanno molto meglio nemmeno guardando i dati pubblicati da Feltrinelli-Ibs. Anche qui, ahilei, L’imprevista non compare nell’elenco dei cento libri più venduti della settimana. Per trovarlo bisogna andare nella classifica dedicata alla categoria “Società, politica e comunicazione”, dove compare al 26esimo posto, in calo di cinque posizioni rispetto a sette giorni prima e scavalcato, per dire, da Corrado Augias e Pierluigi Battista...

Serve la prova del nove? E allora bisogna andare a controllare pure Amazon. E qui il risultato generale è proprio impietoso: “Posizione nella classifica bestseller: 2.824”. Già, duemilaottocentoventiquattro. Limitandoci ai testi politici, Elly la troviamo invece al 68esimo posto, dopo, tra gli altri, il volume per prepararsi al concorso Inail... Ma la beffa nella beffa è un’altra. Sì, perché sapete chi c’è al numero uno della classifica politica, sessantasette posizioni sopra la segretaria del Pd? Lui, proprio lui, il più odiato dalla sinistra, il generale Roberto Vannacci con il suo libro Il mondo al contrario. Che può vantare, sempre su Amazon, anche la bellezza di 9.763 recensioni, con una media voto di 4,7 su 5.

E la Schlein? A parte la posizione in classifica, cosa dicono quelli che hanno letto il suo libro? Allora, va detto che il volume è appena uscito, quindi non ha senso fare un paragone su questo tra lei e Vannacci. Però le sue venti recensioni su Amazon sembrano comunque pochine. La media voto, per lei, è di 4,1 su 5. In tredici le hanno dato il giudizio massimo, cinque stellette. Ma non mancano i delusi che le hanno dato due stelle (“Libro monotono e confuso, idee sparse senza ordine, mille promesse sterili, non sa spiegare come raggiungerebbe i suoi obiettivi. Mi aspettavo di meglio, contenuto di scarsa qualità”) o addirittura una soltanto (“Questo libro è la rappresentazione dello stato attuale della sinistra italiana e, più in generale, del cosiddetto campo largo. Non è che non ci siano idee, ma sono molto generiche e mal si conciliano con l’attualità politica italiana. La pace, l’uguaglianza, la democrazia... tutti discorsi fuffa”).

Naturalmente bisognerà vedere i numeri assoluti (al momento non disponibili). E non è detto che sia finita qui. È vero che le prime settimane dopo l’uscita, per un personaggio noto come la Schlein, dovrebbero essere le migliori a livello di vendite. Però, chissà... forse, piano piano, anche L’imprevista potrebbe fare il botto. Se così non fosse, poco male: andrà meglio col prossimo libro. Magari, prima di scriverlo, potrebbe fare uno squillo a Vannacci per qualche prezioso consiglio...