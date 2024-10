FdI, la stretta anti-"talpa" di Giorgia Meloni: la mossa dopo il caso della chat

06 ottobre 2024 a

Dei messaggi privati, tratti da una chat di FdI, pubblicati sul Fatto Quotidiano. Messaggi in cui veniva chiesto ai parlamentari di Fratelli d'Italia, lo scorso venerdì, di essere presenti in Aula, annullando qualsiasi missione o altra iniziativa politica, per l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale.

Una comunicazione riservata, per quanto normalissima in ambito politico, che non doveva finire sui giornali. Men che meno sul Fatto di Marco Travaglio. La circostanza, ovviamente, ha scatenato la rabbia di Giorgia Meloni, che sempre in quella chat ha minacciato di "mollare tutto" e di interrompere i contatti con i gruppi "per l'infamia di pochi". Durissimo anche Guido Crosetto, il quale sosteneva che la "talpa" che ha passato i messaggi al Fatto Quotidiano sarebbe stata semplice da individuare. Il premier, da par suo, rispondeva affermando di sapere già chi avesse passato alla redazione le comunicazioni riservate.

"Alla fine mollerò per questo. C'è chi venderebbe sua madre...": Meloni, clamoroso sfogo nella chat interna FdI

Una vicenda che ovviamente è destinata a lasciare il segno nel partito. Tanto che ora, secondo quanto anticipa il Corriere della Sera, Meloni e i vertici di FdI stanno per varare una "stretta alle chat". Insomma, verrà rivisto ogni singolo partecipante alle comunicazioni, perché "si sono allargate anche a chi non è più parlamentare". Insomma, una scrematura e delle misure necessarie per ridurre ai minimi termini le fughe di notizie. Anche perché "bisogna capire chi rema contro e cerca di indebolirci", ripetono da FdI. Anche se, come detto, sul punto Giorgia Meloni sembra avere già le idee chiarissime...