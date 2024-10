Elly Schlein, imbarazzo Pd: canta sul palco con J-Ax, il video virale

Andrea Carrabino 10 ottobre 2024 a

Elly Schlein ha parlato di fronte a migliaia di persone. No, non ha tenuto un comizio in piazza del Popolo a Roma o in occasione di una Festa dell'Unità. Bensì dal palco del forum di Assago, a Milano. E anche il verbo "parlato" non è del tutto corretto. La segretaria del Pd si è esibita niente poco di meno che con J-Ax cantando - anzi no: "rappando" - uno dei suoi brani più conosciuti. Come se fosse una pop star del calibro di Taylor Swift, che tanto piace alla gente che piace.

E dire che fino a qualche giorno fa la cara Elly sembrava sparita dai radar. Non una parola sull'anniversario del 7 ottobre. Non una parola sui "compagni" che hanno sfilato a Roma in una manifestazione non autorizzata. E, soprattutto, non una parola su quei poliziotti - "i figli dei poveri", come li definì Pierpaolo Pasolini in uno splendido scritto apparso su L'Espresso nel '68 -, feriti mentre stavano solo svolgendo il proprio lavoro. Ma il tempo per chiamare Alan Friedman per congratularsi con lui delle sue performance a Ballando con le stelle e per sfoggiare le sue doti canore con il "comunista col Rolex" lo ha trovato.

Più che della comparsata di Schlein sul palco di Assago, ciò che risulta davvero cringe - per usare un termine caro alla Gen-Z - è il commento di Repubblica sui social. "Elly Schlein si concede una serata di evasione dalla politica per rappare (Sic!) sul palco di Articolo 31, accanto a J-Ax. La segretaria, che ha sempre rivendicato il suo amore per la musica - tanto da organizzare gruppi di ascolto di Sanremo sui social network - mostra di conoscere tutte le rime e le accompagna con tutto il repertorio di passi e gestualità. E alla fine della performance riscuote l'applauso del pubblico del forum di Assago". Una stonatura, quella del giornale fondato da Eugenio Scalfari, che assume note ancora più grottesche se pensiamo invece agli epiteti usati per descrivere Matteo Salvini. Al segretario della Lega non è mai stato perdonato nulla. Anzi, quando posta scatti e video da sagre del paese viene derubricato alla stregua di un tiktoker.