Sondaggio Pagnoncelli, doccia gelata per la sinistra in Liguria: Bucci prende il largo

11 ottobre 2024 a

a

a

Il voto per decidere chi sarà il prossimo governatore della Liguria sarà la prima vera sfida per testare la tenuta del governo e la compattezza dell'opposizione dopo le Europee. Sono due i candidati principali che si contenderanno la tornata elettorale: per il centrodestra, il sindaco di Genova Marco Bucci. Per il centrosinistra, invece, l'ex ministro della giustizia Andrea Orlando. Va però ricordato che, dopo il veto del Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, il campo largo ha deciso di escludere dal proprio schieramento Italia Viva, Più Europa e Psi.

Come constatato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, a pesare sul voto saranno il tema della sanità, i trasporti e l'occupazione. Poi c'è il nodo giustizia, dato che la precedente giunta - quella guidata da Giovanni Toti -, si è dimessa a causa dell'accusa di corruzione che ha costretto l'ex presidente al passo indietro. Ma nonostante il forcing delle toghe, i sondaggi premiano Marco Bucci, che ad oggi svetta nelle intenzioni di voto con il 49% delle preferenze. Più staccato, invece, l'esponente del Partito democratico che si attesta intorno al 47%. L'ex sindaco di Genova ha così recuperato il distacco da Orlando, dato che fino a poche settimane fa i principali sondaggi lo davano come inseguitore. Insomma, un clamoroso guizzo, quello registrato da Bucci nelle rilevazioni. Uno strepitoso balzo in avanti che è una doccia gelata per la sinistra.

Candidati a parte, c'è poi il capitolo partiti. Il Pd avrebbe il 24% dei consensi contro il 20% di Fratelli d’Italia. Più staccati, invece, Forza Italia (9%), il M5S (7,8) e la Lega (7). Le coalizioni sarebbero perfettamente affiancate: 47,8% il centrodestra, esattamente lo stesso risultato per l’opposizione.