Giorgia Meloni e il conto spiato? Bonelli la spara grossa: colpa di...Meloni

11 ottobre 2024 a

a

a

Il caso dei conti bancari spiati sta scuotendo il mondo della politica e non solo. Un funzionario di Banca Intesa Sanpaolo, Vincenzo Coviello, ha monitorato per più di due anni i movimenti bancari di tantissimi vip, tra i quali spiccano il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Ma anche di sportivi - come Francesco Totti e Paolo Egonu -, imprenditori - come la famiglia Berlusconi e la famiglia Elkann - ed esponenti del mondo dello spettacolo - come Amadeus e Albano. Emerge così un quadro sinistro, che ha indotto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a parlare di "rischio per la tenuta democratica del nostro Paese".

Angelo Bonelli, neanche a dirlo, ha colto l'occasione per lanciare un'invettiva contro il presidente del Consiglio Giorgia Meloni colpevole addirittura di essersi lamentata dopo che ha scoperto che i suoi movimenti bancari sono stati oggetto di spionaggio. "Ho appreso che il mio conto corrente è tra quelli spiati insieme alla premier Meloni e altri esponenti politici bipartisan - ha scritto il portavoce dei Verdi su X -. La Meloni invece di fare politica con il vittimismo, si ricordi che governa e invece di far post sui social dovrebbe rendere più sicura la rete informatica!". Ovvio, il ragionamento è sempre lo stesso: le vittime diventano colpevoli e quindi finiscono sotto processo.