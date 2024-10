Giorgia Meloni, caccia ai complici del bancario che spiava il conto corrente

12 ottobre 2024 a

Per conto di chi o in collaborazione con chi, Vincenzo Coviello, il 52enne di Bitonto, ex funzionario della filiale di Intesa San Paolo di Bisceglie per due anni, tra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile 2024, ha spiato i conti correnti di 3.572 persone, tra cui Giorgia Meloni, la sorella, i ministri Crosetto e Santanché, il presidente del Senato e una miriade di politici, magistrati, personaggi famosi? La presunzione di innocenza vale fino al terzo grado di giudizio. Ma questo si chiede la procura di Bari e su questo gli investigatori stanno lavorando, in un’indagine appena cominciata. (...)



