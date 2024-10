"Ma perché ci siete solo voi?": Meloni, la battuta davanti al premier di Cipro

13 ottobre 2024 a

a

a

Il siparietto di Giorgia Meloni al vertice MED9. La premier al summit di Cipro ha scherzato con i giornalisti italiani. Al suo arrivo nel resort che ospita il vertice, ha visto i report venuti per lei dall'Italia e li ha salutati con una battuta: "Ma perché ci siete soltanto voi?". Poi, a braccetto col premier cipriota ha detto ancora : "Guarda, c'è solo la stampa italiana. Come sono fortunata...".



