Bruxelles appoggia Giorgia. E la sinistra impazzisce

Cinque risoluzioni diverse nel mattino al Senato, sei risoluzioni diverse nel pomeriggio alla Camera, idee agli antipodi su Israele e Hamas: l’opposizione esce dal dibattito parlamentare con Giorgia Meloni più spaccata di come ci era entrata. Pesa, e molto, la nuova linea imboccata dalla Ue, la svolta a destra che Ursula von der Leyen pare avere imboccato. Sotto almeno due aspetti. Il primo è la lettera inviata dalla presidente della Ue ai leader che domani e venerdì si incontreranno al Consiglio di Bruxelles per discutere di Ucraina, Medio Oriente, migrazioni e altro. In quelle sette pagine, von der Leyen cita il progetto italiano per trasferire trentamila migranti l’anno in Albania come un modello che tutta la Ue dovrebbe imitare. (...)



