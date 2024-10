Schlein la spara sulla manovra: "Soltanto 900 milioni", smentita a tempo record

16 ottobre 2024 a

"Anche oggi il governo ci dà una bella dose di propaganda quotidiana": la segretaria del Pd Elly Schlein ha attaccato l'esecutivo sulla manovra, in particolare sui fondi destinati alla sanità. "Annunciano 3,7 miliardi in più sulla sanità pubblica - ha proseguito la leader dem - ma la verità è che per il 2025 mettono soltanto 900 milioni che si aggiungono al miliardo già stanziato, meno della metà di quello che hanno annunciato, di certo meno dei quattro miliardi che noi chiedevamo di mettere sulla sanità pubblica per fare nuove assunzioni e abbattere per davvero le liste d’attesa".

Schlein, che ha parlato in un video sui social, ha poi aggiunto: "Ma c’è di più, perché hanno annunciato di avere chiesto un grande sacrificio a banche e assicurazioni, ma a quanto pare, si tratta solo della sospensione di detrazioni. Traduco: si tratta di un anticipo di tasse che sono già dovute dalle banche e dalle assicurazioni e che saranno loro puntualmente restituite tra il 2027 e il 2029. Quindi siamo al solito gioco delle tre carte, come se gli italiani fossero stupidi, ma non ci faremo prendere in giro, continueremo nella battaglia per la sanità pubblica perché il diritto alla salute è scritto nella nostra Costituzione".

Le dichiarazioni della segretaria dem sulle risorse destinate alla sanità, però, sono state smentite a tempo record dal ministero dell'Economia. Dal Mef, infatti, hanno fatto sapere in una nota che non è vero che alla sanità siano destinati solo 880 milioni di euro nel 2025. Alla sanità il prossimo anno andranno, rispetto al 2024, 2366 milioni di euro in più.