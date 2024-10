Manovra, meno tasse agli italiani? La sinistra si dispera e spara balle sugli ospedali

Tommaso Montesano 17 ottobre 2024 a

Elly Schlein spara le sue cartucce a metà giornata con un video sui suoi canali social. «Anche oggi il governo ci dà una buona dose di propaganda quotidiana: annunciano 3,7 miliardi in più sulla sanità pubblica, ma la verità è che per il 2025 mettono soltanto 900 milioni che si aggiungono al miliardo già stanziato», scandisce la segretaria del Pd. «Siamo al solito gioco delle tre carte, come se gli italiani fossero stupidi, ma non ci faremo prendere in giro», avverte con tono concitato. Passano pochi istanti e dal ministero dell’Economia e delle Finanze ecco la nota che «smentisce» i calcoli di Schlein e dell’opposizione: «Alla sanità il prossimo anno andranno, rispetto al 2024, 2.366 milioni di euro in più». «Ci saranno sicuramente risorse», conferma il ministro della Salute, Orazio Schillaci, «la suddivisione tra quest’anno e l’anno prossimo è in corso». (...)