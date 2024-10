Perché infangare i nostri agenti è anti-italiano

23 ottobre 2024 a

La sicurezza dello Stato è garantita dalla imparzialità della magistratura, delle forze dell’ordine, della Difesa, dei Servizi segreti, degli apparati dello Stato che monitorano, sorvegliano, fanno prevenzione e rispondono all’emergenza. Quando uno di questi elementi è deviato dal suo essere «neutro», le cose sono destinate a non andare bene.