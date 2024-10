Giorgia Meloni promette: "Il centrodestra cambierà l'Ue. No alla cittadinanza facile"

27 ottobre 2024 a

a

a

C’è anche un colloquio con Giorgia Meloni nel nuovo libro di Bruno Vespa che sarà in libreria - edito da Mondadori Rai libri - dal prossimo 30 ottobre, che s’intitola Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse l’Europa (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova Europa). Il premier nell’intervista con il giornalista, affronta tematiche centrali per il futuro non solo del suo partito, ma anche dell’intero centrodestra. Lo fa con la schiettezza che fin dal giorno dell’insediamento è stata la cifra del suo premierato, come si può leggere nelle anticipazioni uscite ieri.

A cominciare dalle alleanze e dalle infinite voci che vorrebbero Fratelli d’Italia prossimo a lasciare i Conservatori europei per approdare nel Partito Popolare. Un’eventualità sonoramente smentita dalla Meloni: «Parlare di un nostro avvicinamento al Ppe in vista di una futura adesione non ha senso. Sto bene nei Conservatori e trovo molto più utile fare in Europa quel che ho fatto in Italia». Le voci sono circolate soprattutto dopo le europee e dopo che anche in questi primi mesi della nuova legislatura, spesso Ppe, Conservatori e Patrioti hanno votato assieme per frenare la politica oltranzista della sinistra. (...)

Clicca qui, registrati gratuitamente su www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo di Fabio Rubini in versione integrale