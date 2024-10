Renzi spiato: "Ancora il mio nome nel mirino, sta accadendo qualcosa di enorme"

27 ottobre 2024 a

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sarebbe solo uno dei tanti "spiati" nel mondo della politica. A tal proposito l'ex premier sul suo profilo X ha scritto: "Ancora uno scandalo di spie, intercettazioni abusive, dossier. Ancora il mio nome nel mirino, a Milano come già era accaduto a Bari, nelle ricerche dei finanzieri corrotti come nelle pubblicazioni illegali del Fatto Quotidiano. Da anni sono oggetto di una campagna violenta contro di me e contro la mia famiglia: chi ha letto Il Mostro sa di che cosa parlo. Ma forse oggi bisogna fare una riflessione in più, anche oltre l’aggressione che io sto subendo: in un mondo in cui i dati sono il nuovo petrolio dobbiamo avere il coraggio di affermare che la violazione dei telefonini o dei computer è un reato gravissimo. E che la pubblicazione di dati illegittimi non è diritto di cronaca ma un crimine. Si, amici giornalisti: un crimine. Con me lo hanno fatto in modo sistematico e hanno messo in piedi un circo di fake news devastante. Ma se non mettiamo limiti lo faranno sempre di più con tutti. Se non mettiamo limiti alle intercettazioni abusive e limiti alle pubblicazioni illegali, nessun cittadino sarà più libero. La privacy è un diritto umano inalienabile. A me l’hanno sottratta da tempo: lavoriamo perché non succeda lo stesso anche a voi. Quello che sta accadendo è enorme, non sottovalutatelo".