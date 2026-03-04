Iran, dal M5s altra bordata su Crosetto: "Diteci la verità sull'aeroporto Trapani-Birgi"

L'ultimo fronte della campagna politica del Movimento 5 Stelle contro il governo di Giorgia Meloni sull'Iran si chiama Trapani-Birgi, l'importante aeroporto militare siciliano. Dopo la richiesta di dimissioni per il ministro della Difesa Guido Crosetto, rimasto bloccato per ore a Dubai dopo l'attacco di Usa e Israele nel Golfo, i 5 Stelle hanno presentato una interrogazione urgente al governo della Regione Siciliana per fare "piena luce" sull'attuale impiego operativo dell'aeroporto trapanese e sulle garanzie per la sua operatività civile alla luce della guerra in corso. Un atto che chiama ancora in causa il Ministero della Difesa. L'ha presentata stamani la deputata regionale trapanese pentastellata Cristina Ciminnisi, in virtù della "crescente tensione internazionale e del ruolo strategico - osserva - che le basi siciliane rivestono nel Mediterraneo".

Iran, Conte guida l'assalto a Crosetto: "Si deve dimettere", insulti al governo Dopo le critiche di sabato al governo Meloni per l'attacco di Usa e Israele all'Iran, ecco una nuova, sconcertan...

"Quando l'aeroporto di Trapani-Birgi, qualche mese fa, è stato scelto come polo mondiale di addestramento per piloti F-35, il governo siciliano è rimasto in silenzio assoluto - dice Ciminnisi -. Oggi, con l'aumento delle tensioni in Medio Oriente e l'attivismo delle basi siciliane (Sigonella e Muos di Niscemi), non possiamo più accettare alcun silenzio". L'interrogazione chiede alla Regione di chiarire quale sia l'effettiva portata del coinvolgimento operativo di Birgi nello scenario di crisi in corso e quali valutazioni siano state fatte in merito alla sicurezza della popolazione. "Trapani-Birgi - sottolinea la deputata -, prima ancora che uno scalo civile, è un aeroporto militare. Non americano, ma una base Nato che può essere attivata e diventare operativa in scenari di crisi nel Mediterraneo, ogni volta che aumenta il traffico militare o si innalza lo stato di allerta nazionale. La base, sede del 37esimo Stormo dell'Aeronautica militare - ricorda Ciminnisi -, ha già avuto un ruolo centrale in passate crisi nel Nord Africa. Oggi, con l'annunciata istituzione della scuola internazionale di addestramento per piloti F-35 a guida statunitense, il livello di attenzione cresce ulteriormente".

Crosetto contro le opposizioni: "Non meritano la mia fiducia. Di cosa sono preoccupati" Perché gli Stati Uniti non ci hanno avvisato dell'attacco? Perché i tedeschi sì e noi no? ...